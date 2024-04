Claut, i volontari liberano le strade da oltre 250 chili di rifiuti

Giornata dei volontari “Plastic Free” a Claut.

Lo scorso sabato una ventina di volontari si è rimboccata le maniche e ha trascorso la propria mattinata dando la caccia a tutti i residui di plastica sparsi tra le vie di Claut e nei suoi dintorni. In totale, sono stati raccolti ben 250 chilogrammi di rifiuti: una cifra che da un lato dimostra l’ottimo risultato raggiunto dalla giornata di pulizia ambientale, ma dall’altro sottolinea quanto ancora sia tristemente diffuso il gesto di gettare la spazzatura in mezzo al verde.

“Un grazie ai referenti di Plastic Free per aver coordinato l’attività ed essersi spesi insieme a noi sul campo” ha fatto sapere l’assessora Elena Leschiutta. “Si è instaurato un bel rapporto di collaborazione propenso a incentivare sempre di più l’educazione civica dei cittadini nel fare la differenziata e mantenere l’ambiente pulito e sano”.

“Ringraziamo di cuore sia chi ha partecipato da fuori sia i cittadini del nostro Comune che si sono adoperati in questa giornata. E un grazie speciale va alla sezione locale del Cai”, ha aggiunto. “Quest’occasione è motivo in più per rinnovare e sollecitare l’impegno, da parte delle associazioni del territorio e delle nostre scuole, a parlare di questi temi ai propri ragazzi e ad invitarli a partecipare a queste giornate“.

L’associazione Plastic Free.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Nata come realtà digitale, nei primi anni ha raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di mille referenti in tutt’Italia, è divenuta la più importante e concreta associazione su questa tematica. L’associazione organizza diverse attività sul campo: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free. L’obiettivo ultimo è di liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica che devastano i mari, i fiumi, gli ecosistemi e la salute umana.