Claudio Fratta confermato sindaco a San Canzian d’Isonzo

I risultati delle elezioni a San Canzian d’Isonzo.

Claudio Fratta, appoggiato dalle liste Sinistra Ambiente Solidarietà, Partito Democratico, Insieme con Claudio Fratta, è stato confermato sindaco del Comune di San Canzian d’Isonzo con 1.212 voti, pari al 49,23 per cento delle schede valide.

Silvia Caruso (Con Silvia Fare Centro, Lista Civica Svolta Ecologica, Lista Civica La Nuova San Canzian) ha ottenuto il 38,34 per cento dei voti (944). Ciro De Simone Sorrentino (Per San Canzian Fratelli d’Italia Lega Salvini Premier Noi con l’Italia Popolo della Famiglia Progetto Fvg), si ferma al 12,43% per cento dei voti (306).

