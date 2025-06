Fila a Teatro Sotto gli Alberi fa tappa a San Daniele per il penultimo appuntamento

Come in molte fiabe popolari, anche per “The History of Jack and the Bean-Stalk”, pubblicata per la prima volta nel 1807, l’autore originale è ignoto. Del racconto inglese, diffuso in Gran Bretagna e Stati Uniti, esistono numerose varianti e diversi titoli: in italiano “Jack” diventa “Giacomino”, protagonista dello spettacolo che la compagnia umbra Tieffeu mette in scena mercoledì 2 luglio, alle 18.00, nel Parco di Villa Serravallo, sede del municipio di San Daniele del Fruli. Grazie alla collaborazione del Comune, Molino Rosenkranz propone questo penultimo appuntamento, con ingresso gratuito, della rassegna estiva Fila a Teatro sotto gli Alberi dedicata a bambini e famiglie.

Di e con Giancarlo Vulpes, i pupazzi realizzati da Ada Mirabassi prendono vita: l’adattamento vivace della fiaba e l’interazione con il pubblico rendono lo spettacolo coinvolgente. Unico figlio di una vedova in disgrazia, Giacomino accetta di scambiare la sua mucca con misteriosi fagioli magici offerti da uno strano personaggio e per questo viene rimproverato dalla madre. Ma i fagioli si riveleranno magici davvero e per Giacomino inizierà una rocambolesca serie di avventure che dimostreranno il suo coraggio e la sua intraprendenza.

Lo spettacolo sarà preceduto (alle 17.00) dal laboratorio di costruzione di burattini utilizzando materiali di riciclo. Anche al laboratorio è possibile partecipare liberamente fino a esaurimento dei posti. In caso di pioggia, tutto si svolgerà nel Teatro Splendor.

Alle 17.30, si farà merenda insieme, offerta dall’Azienda Agricola Malpaga Kurt di Castions di Zoppola (succo di mela 100%), Gruppo Coop Alleanza 3.0 Pordenonese (mele), Delser di Martignacco (biscotti) per poi accomodarsi sul prato su colorati cuscini che l’organizzazione mette a disposizione del pubblico. Chi lo preferisce, può portarsi un telo da casa.

Anche quest’anno Fila a Teatro è sostenuta da IoSonoFVG, dalla Fondazione Friuli e dai Comuni partner che ospitano le diverse tappe (Fagagna, Maniago, San Daniele, Spilimbergo, Zoppola).