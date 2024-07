Incidente tra auto e camion in sosta, un automobilista scappa. Ferita una donna

Incidente a San Daniele del Friuli.

Incidente, nel pomeriggio di oggi, 4 luglio, lungo la strada statale 463 a San Daniele del Friuli: il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha visto coinvolto un camion e due auto, una delle quali, secondo le prime informazioni, sarebbe fuggita dopo lo scontro.

Stando alla ricostruzione di quanto avvenuto, un’auto si stava immettendo sulla strada e un altro veicolo (quello che poi non si è fermato) ha mancato la precedenza. La prima macchina è così finita contro il camion in sosta. Nell’incidente è rimasta ferita una donna, portata in codice giallo all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di San Daniele, i sanitari con un’automedica da Udine e i carabinieri di San Daniele e del Norm di Udine che stanno cercando di risalire all’identità dell’automobilista che non si è fermato.