Furto di una pistola a Osoppo.

Furto in un deposito di attrezzi appartenente ad un pensionato di Osoppo: tra la merce rubata, anche una pistola. L’uomo ha denunciato oggi ai carabinieri della locale stazione che ignoti, stamattina, si sono introdotti nel suo deposito e hanno portato via un orologio in acciaio, una spilla in oro e una calibro 22 regolarmente denunciata, per un danno complessivo di circa 3mila euro.