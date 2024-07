Concerti, arte e teatro: le polemiche non fermano la Notte Bianca a Udine

La Notte Bianca a Udine.

La Notte Bianca si avvicina e il Comune di Udine scalda i motori in vista di due giorni dedicati all’inizio ufficiale dell’estate cittadina. Il programma di questa edizione, mai così ricca, prevede appuntamenti per tutti i gusti: dalle performance artistiche itineranti al teatro, fino ai due momenti clou del weekend, nella giornata di sabato: il concerto del risveglio di Roy Paci e la carica dei 3.800 (ad oggi) di Di Punto in Bianco, il flash mob che si svolgerà in piena sicurezza grazie al supporto di Sicurgroup e del Corpo Vigili Notturni.

“Questi due giorni sono un’opportunità turistica ed economica per la città” spiega il vicesindaco Alessandro Venanzi. “Una tradizione che si rinnova con il grande appuntamento del concerto del risveglio al quale tutti i friulani sono molto legati. Roy Paci offrirà un repertorio scelto ad hoc, anche inedito per lui, perché ha voluto offrire qualcosa di nuovo al pubblico udinese, fra jazz e grandi classici. Siamo sicuri che il piazzale del Castello, che ci aspettiamo gremito, saprà apprezzarlo”.

Roy Paci Experience.

Come già annunciato sarà Roy Paci il grande protagonista del Concerto del Risveglio 2024. Cantante, trombettista, compositore e produttore discografico, è una delle figure più carismatiche e poliedriche del panorama musicale italiano, affermatosi anche sulla scena internazionale.

Ha collaborato con artisti di fama mondiale come Manu Chao, Mike Patton, Negrita, Vinicio Capossela e molti altri, che gli hanno permesso di spaziare tra vari generi musicali, creando alla fine un suo stile personale e un suono davvero unico ed inconfondibile. Le sue composizioni per cinema, tv e teatro gli sono valse prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Nastro d’Argento e una candidatura al David di Donatello.

Appositamente per l’appuntamento udinese ha creato un programma ad hoc, intitolando il suo concerto “Roy Paci Experience”, ovvero una vera e propria esperienza, un’occasione unica per iniziare la giornata con la sua musica in una versione originale e inedita. Si comincia alle 7 del mattino.

L’onda bianca.

Sono poi 3.800 gli iscritti alla settima edizione di Di Punto in Bianco, il flash mob che con tutta evidenza non smette di entusiasmare gli udinesi. La location come sempre verrà svelata solamente nel pomeriggio del giorno prescelto, ovvero sabato 6 luglio. Alle 15 infatti gli iscritti all’evento spontaneo più partecipato della città riceveranno le indicazioni per correre ad allestire i propri tavoli. La gara è sempre la stessa: realizzare il pic nic più creativo ed elegante possibile, raccogliendo gli sguardi ammirati degli altri partecipanti.

Arte itinerante.

Si comincia la sera di venerdì 5 quando ci sarà il primo anticipo grazie al Festival Arte in Vetrina organizzato da RicercArti, una associazione culturale che mira a valorizzare i luoghi che viviamo nella quotidianità. Spazi urbani, aree verdi e negozi diventano il palcoscenico per le performance di arte contemporanea tra danza e musica.

Il programma prevede quindi per venerdì 5 luglio, dalle 17 alle 18.15 nella Corte di Palazzo Morpurgo, in via Savorgnana, un laboratorio gratuito di improvvisazione corporea e disegno a cura di Lucrezia Gabrieli, aperto ad adulti e ragazzi dagli 11 anni in su, dal titolo “Passing through my rainbow”.

Dalle 19 alle 21 invece gli artisti del collettivo, guidati dalla direttrice artistica Martina Tavano, si esibiranno in varie performance artistiche itineranti, partendo dall’ex Negozio Tonini, passando per piazza Guglielmo Marconi, vicolo Della Banca, Piazza San Cristoforo, borgo Mercatovecchio e piazza Matteotti. Infine sia venerdì dalle 16 alle 22 che sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, l’ex negozio Tonini in via Rialto 2 ospiterà l’esposizione dedicata al mondo delle arti visive con opere e progetti realizzati dagli allievi dell’Accademia di belle Arti G.B. Tiepolo di Udine.

Sofia Bortolussi e Martina Tavano coordineranno Lucrezia Gabrieli (danza), Camilla Isola (danza e musica), Ilaria Bagarolo (danza), Mattia Lautieri (danza), Andrea Uliana in arte Railster (musica) e Arcangelo Costanzo (pittura).

Teatro.

Corte Morpurgo si trasformerà invece in un teatro open air grazie a due speciali pieces. Venerdì spazio allo spettacolo “Rufum…ridere raccontando la storia”, a cura della Brigata Teatrante Rufum. Lo spettacolo umoristico, ambientato nei secoli passati, racconterà in un divertente viaggio a ritroso la storia di Udine, dai giorni nostri alla preistoria, cogliendo fatti importanti che hanno toccato la vita della città ed intervallandoli a personaggi storici che vi sono passati. Andrà in scena venerdì 5 in due momenti, alle 19 con la prima messa in scena a cui seguirà una seconda alle 20.45.

L’appuntamento si rinnoverà anche la serata successiva, il 6 luglio alle 21, questa volta con “The taste of Morpurgo, Segreti e Armonie del Sindaco Galantuomo” a cura dell’Associazione culturale Alcatraz. Si tratterà di un racconto teatrale a più voci, accompagnato dalle note musicali, ispirato alla vita agli scritti e alle opere di “un uomo per bene”.

Live Jazz.

Sempre venerdì spazio anche alla musica con un quartetto jazz che dalle 20 si esibirà in Piazza Matteotti. Ad intrattenere i presenti nel salotto cittadino ci saranno Alessio Zoratto al contrabbasso, Francesco De Luisa al pianoforte ed Emanuel Donadelli alla batteria. Come special guest è prevista anche l’esibizione della cantante e compositrice Nicoletta Taricani.

Parcheggi e accessibilità.

Per favorire l’accesso dei cittadini in città per questi due giorni il Comune ha garantito i parcheggi gratis fino all’una di notte per venerdì sera. Sono state posizionate delle rastrelliere ad hoc per una speciale bike station in Piazza Venerio dove sarà possibile anche provare le biciclette inclusive del progetto “In bici contro la Solitudine”. Grazie alla collaborazione con “Io Ci Vado APS” ci sarà l’occasione di fare un tour cittadino con i mezzi guidati dai volontari.