Udinese, 130 anni di storia in mostra: a San Daniele il viaggio nel cuore bianconero

Maglie, documenti, immagini e cimeli per raccontare una storia che non appartiene solo al calcio, ma all’identità del Friuli. È stata inaugurata a San Daniele del Friuli la mostra “Centotrenta Anni di storia… in Mostra”, allestita al Monte di Pietà per celebrare il 130esimo anniversario dell’Udinese Calcio.

All’inaugurazione è intervenuta anche l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha sottolineato il valore simbolico e sportivo del traguardo raggiunto dal club bianconero. “Centotrent’anni di storia rappresentano un traguardo straordinario che va ben oltre l’ambito sportivo e che appartiene all’intera regione”, ha affermato l’assessore, ricordando come l’Udinese sia riuscita nel tempo a costruire un modello riconosciuto anche fuori dai confini nazionali.

Una storia raccontata attraverso i cimeli

L’esposizione ripercorre oltre un secolo di calcio e passione attraverso centinaia di maglie, documenti, fotografie, gagliardetti e cimeli sportivi raccolti dal collezionista friulano Antonello Schiavello, promotore dell’iniziativa organizzata insieme al Club La Zebretta di San Daniele.

Un doppio anniversario, quello celebrato nella cittadina collinare: accanto ai 130 anni dell’Udinese Calcio, infatti, il Club La Zebretta festeggia anche i suoi 50 anni di attività, confermando il legame profondo tra i tifosi, il territorio e i colori bianconeri.

Zilli: “Una storia che appartiene a tutto il Friuli”

Nel corso della cerimonia, Zilli ha evidenziato come la storia dell’Udinese rappresenti un esempio di crescita costruita con visione, continuità e radicamento territoriale. L’assessore ha ricordato anche il ruolo della famiglia Pozzo, ringraziata “per aver saputo investire con lungimiranza in un progetto sportivo che ha generato ricadute positive non solo per la società calcistica, ma anche per la città di Udine e per l’intero territorio regionale”.

“L’Udinese ha saputo incarnare valori profondamente legati alla nostra comunità: tenacia, dedizione, serietà e capacità di guardare al futuro”, ha dichiarato Zilli. “Questa mostra rappresenta il modo migliore per raccontare una storia che appartiene ai tifosi, ma anche a tutto il Friuli”.

Un patrimonio sportivo, culturale e sociale

La mostra non è soltanto un omaggio alla squadra bianconera, ma anche un’occasione per ripercorrere una parte importante della memoria collettiva friulana. Attraverso i cimeli esposti, i visitatori potranno ritrovare stagioni, protagonisti, immagini e simboli che hanno accompagnato generazioni di tifosi.

L’iniziativa assume così anche un valore culturale e sociale, perché racconta il rapporto tra l’Udinese e il Friuli: una passione che attraversa il tempo e che continua a unire comunità, famiglie e appassionati.

La mostra “Centotrenta Anni di storia… in Mostra” sarà visitabile fino al 14 giugno e sarà accompagnata da una serie di eventi celebrativi dedicati ai 130 anni dell’Udinese Calcio e ai 50 anni del Club La Zebretta di San Daniele.