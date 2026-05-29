Strada 52 Carnica, via al piano di messa in sicurezza tra Socchieve e Forni di Sopra

Approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali per la messa in sicurezza della strada statale 52 “Carnica” nel tratto compreso tra Socchieve e Forni di Sopra. L’intervento ha un valore complessivo stimato di 16,8 milioni di euro.

Il progetto riguarda uno degli assi viari principali della montagna friulana, utilizzato per la mobilità delle comunità locali, per i flussi turistici e per i collegamenti interregionali. L’obiettivo è migliorare sicurezza e fluidità della circolazione in un tratto considerato particolarmente critico. La realizzazione sarà affidata al modello della delegazione amministrativa interorganica con Friuli Venezia Giulia Strade Spa.

Le dichiarazioni

“La messa in sicurezza della strada statale 52 “Carnica” tra Socchieve e Forni di Sopra rappresenta un intervento di grande rilevanza per la montagna friulana, Con questo provvedimento compiamo un passo concreto verso il miglioramento della sicurezza e della qualità della percorrenza in un tratto particolarmente delicato della viabilità montana” ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante.

L’assessore ha poi spiegato che “l’analisi comparativa svolta sulle diverse ipotesi progettuali ha evidenziato come la soluzione individuata rappresenti il miglior equilibrio tra incremento della sicurezza stradale, sostenibilità economica e contenimento dell’impatto ambientale e territoriale. Per questo è stata individuata quale soluzione progettuale di riferimento”.

La soluzione progettuale

L’intervento prevede rettifiche dell’asse stradale con spostamenti del tracciato, realizzazione di rilevati, adeguamento della sezione stradale e miglioramento della visibilità nei punti più critici. Sono state escluse le ipotesi che prevedevano la realizzazione di gallerie.

Il piano comprende inoltre interventi diffusi lungo il tracciato: nuove rotatorie, marciapiedi, adeguamento delle fermate del trasporto pubblico locale, piazzole di sosta, barriere di sicurezza, sistemazione delle intersezioni e opere su ponti e attraversamenti.

Interventi prioritari

Una parte delle opere è stata individuata come prioritaria, per un valore complessivo di 2,8 milioni di euro, con copertura nel bilancio dell’anno in corso.

Riguardano in particolare la messa in sicurezza del ponte sul Rio Poschiaranda, il rifacimento delle barriere di sicurezza sul ponte del Rio Calda, la rettifica dell’asse stradale al chilometro 60 della SS 52 e l’uniformazione delle barriere nel tratto adiacente. I lavori saranno realizzati in modo coordinato per ottimizzare tempi e cantieri.