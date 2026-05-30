Incidente tra moto lungo la Strada del Vallone, morti due giovani

Dramma nella tarda serata di venerdì lungo la Strada del Vallone, dove un violento incidente stradale è costato la vita a due giovani motociclisti dell’Isontino. Lo scontro è avvenuto intorno alle 23 del 29 maggio, a pochi chilometri dall’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia.



Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio degli inquirenti, due motociclette sono entrate in collisione per cause che dovranno essere accertate. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo ai due conducenti.

Inutili i soccorsi per i due motociclisti

Le vittime sono due giovani di 24 e 25 anni, entrambi residenti nell’Isontino. Dopo lo schianto, i motociclisti sarebbero stati sbalzati sull’asfalto riportando ferite gravissime. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi, ma ogni tentativo di salvare i due giovani si è rivelato purtroppo inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al momento resta da chiarire se i due motociclisti si conoscessero e se stessero viaggiando insieme oppure se l’incidente sia avvenuto in circostanze diverse.

Sulla dinamica dello schianto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione di quanto accaduto. Gli investigatori dovranno stabilire cosa abbia provocato la collisione tra le due moto e se vi siano stati fattori esterni, legati alla strada, alla visibilità o ad altre circostanze, che possano aver contribuito al tragico impatto.

Il tratto interessato dall’incidente è stato temporaneamente coinvolto dalle attività di soccorso e dai rilievi delle forze dell’ordine. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire con precisione la dinamica della tragedia.