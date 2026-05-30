Incidente tra moto lungo la Strada del Vallone, morti due giovani

30 Maggio 2026

di Giacomo Attuente

Dramma nella tarda serata di venerdì lungo la Strada del Vallone, dove un violento incidente stradale è costato la vita a due giovani motociclisti dell’Isontino. Lo scontro è avvenuto intorno alle 23 del 29 maggio, a pochi chilometri dall’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio degli inquirenti, due motociclette sono entrate in collisione per cause che dovranno essere accertate. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo ai due conducenti.

Inutili i soccorsi per i due motociclisti

Le vittime sono due giovani di 24 e 25 anni, entrambi residenti nell’Isontino. Dopo lo schianto, i motociclisti sarebbero stati sbalzati sull’asfalto riportando ferite gravissime. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi, ma ogni tentativo di salvare i due giovani si è rivelato purtroppo inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al momento resta da chiarire se i due motociclisti si conoscessero e se stessero viaggiando insieme oppure se l’incidente sia avvenuto in circostanze diverse.

Sulla dinamica dello schianto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione di quanto accaduto. Gli investigatori dovranno stabilire cosa abbia provocato la collisione tra le due moto e se vi siano stati fattori esterni, legati alla strada, alla visibilità o ad altre circostanze, che possano aver contribuito al tragico impatto.

Il tratto interessato dall’incidente è stato temporaneamente coinvolto dalle attività di soccorso e dai rilievi delle forze dell’ordine. Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire con precisione la dinamica della tragedia.

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