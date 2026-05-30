Controlli straordinari a Trieste, identificate 150 persone

Controlli rafforzati a Trieste nelle aree considerate più sensibili della città. Nelle ultime ore i Carabinieri del Comando Provinciale di Trieste hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto per aumentare la sicurezza percepita e prevenire reati predatori e fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata pianificata anche alla luce delle ultime indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In campo sono scese numerose pattuglie dell’Arma, con il supporto dei militari delle Stazioni competenti per territorio, del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle unità cinofile della Guardia di Finanza. Complessivamente sono stati impiegati quasi 30 uomini.

Controlli nelle zone più segnalate dai cittadini

Le verifiche si sono concentrate nelle aree urbane e periferiche ritenute maggiormente a rischio, anche perché oggetto di recenti segnalazioni da parte dei cittadini. L’obiettivo è stato duplice: da un lato rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, dall’altro contrastare ogni forma di illegalità diffusa.

I controlli hanno interessato in particolare piazza Garibaldi, piazza del Perugino, via Settefontane e largo Barriera. L’attività si è poi estesa anche alla zona della movida, a partire da piazza Venezia e dall’area di Cavana, dove nelle ore serali e notturne si concentra una parte significativa della vita cittadina.

Il bilancio: una denuncia e droga sequestrata

Il bilancio provvisorio del servizio parla di circa 150 persone identificate, quasi 30 veicoli controllati e verifiche in 8 esercizi pubblici.

Nel corso delle operazioni una persona è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Altre tre persone sono state sanzionate per violazioni al Codice della strada. Due soggetti, invece, sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina. La droga è stata sequestrata.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni

L’attività di prevenzione e contrasto proseguirà anche nei prossimi giorni, interessando l’intera giurisdizione. I controlli mirati nelle aree considerate più sensibili verranno ulteriormente potenziati per garantire il rispetto della legalità e tutelare l’incolumità pubblica.

Un’attenzione particolare continuerà a essere rivolta alla zona di piazza Garibaldi, dove già nei mesi di febbraio e marzo l’Arma dei Carabinieri aveva incrementato settimanalmente la propria presenza, proprio per rispondere alle esigenze di sicurezza manifestate dal territorio.