San Daniele, l’associazione Due Pistoni dona una nuova ambulanza pediatrica all’ospedale

Una nuova ambulanza pediatrica entra a disposizione dell’ospedale di San Daniele del Friuli e del territorio circostante. Il mezzo, dotato delle più moderne tecnologie e attrezzature sanitarie, è stato donato dall’Associazione Due Pistoni ODV all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc) per rafforzare il sistema di emergenza e trasporto sanitario dedicato ai pazienti più piccoli.

La nuova autoambulanza sarà destinata prevalentemente al servizio dell’ospedale di San Daniele e dei cittadini dell’area di riferimento, nel rispetto delle esigenze organizzative e della programmazione sanitaria aziendale.

Un dono nato dalla collaborazione con il territorio

La donazione rappresenta un nuovo gesto di vicinanza dell’Associazione Due Pistoni alla comunità sandanielese e al suo ospedale. Negli anni l’organizzazione ha sostenuto diverse iniziative a favore della sanità locale, confermando un impegno costante al fianco delle strutture del territorio.

Il nuovo mezzo è stato possibile grazie alla partecipazione di numerose persone e aziende che hanno scelto di contribuire al progetto, con l’obiettivo di offrire un servizio più efficiente e sicuro per i bambini che necessitano di assistenza e trasporto sanitario.

Minciotti: «Frutto della generosità di tante persone e aziende»

“Questa autoambulanza è il frutto della generosità di tante persone e aziende che hanno contribuito e sostenuto l’iniziativa, credendo profondamente nel valore della solidarietà e nel ruolo fondamentale dell’Ospedale di San Daniele”.

A sottolinearlo è il presidente dell’Associazione Due Pistoni ODV, Luigino Minciotti, che ha spiegato il significato della donazione per la comunità. “Con questa donazione vogliamo contribuire concretamente a garantire servizi sempre più efficienti e sicuri per la nostra comunità”.

Il direttore generale di AsuFc, Denis Caporale, ha ringraziato l’associazione per il sostegno alla sanità pubblica e al territorio. “La nuova autoambulanza rappresenta un investimento concreto a favore della qualità dell’assistenza e della sicurezza dei bambini, oltre a testimoniare il forte legame tra il territorio sandanielese, il volontariato e le istituzioni sanitarie”.

Un nuovo strumento per l’emergenza pediatrica

L’arrivo della nuova ambulanza conferma il valore della collaborazione tra volontariato e sistema sanitario pubblico, una sinergia che negli anni ha permesso di realizzare progetti a sostegno dei servizi del territorio.

Per l’ospedale di San Daniele si tratta quindi di un nuovo strumento a disposizione dell’emergenza sanitaria, con particolare attenzione ai pazienti più piccoli, nato dall’impegno dell’associazione e dalla partecipazione della comunità locale.