Incidente a Porcia

Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Porcia.

In via Repolle, c’è stato uno scontro tra auto e due donne, rispettivamente di circa 30 e 40 anni, sono state assistite dagli equipaggi di due ambulanze provenienti da Pordenone.

Entrambe sono state trasportate in codice giallo all’ospedale. Hanno riportato rispettivamente un trauma cranico e un trauma a una mano e a un arto inferiore. Non sarebbero in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine; sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.