Lo spadista sandanielese Luca Iogna Prat vola agli Europei Under 20

Luca Iogna Prat sarà impegnato nella spada agli europei Under 20

Lo spadista sandanielese Luca Iogna Prat è pronto a vestire l’azzurro in una delle vetrine più prestigiose della stagione. L’atleta del Club Scherma Lame Friulane difenderà infatti i colori dell’Italia ai Campionati Europei Cadetti e Giovani, in programma a Tbilisi dal 20 al 27 febbraio.

Iogna Prat sarà impegnato nella spada maschile Under 20, prendendo parte sia alla gara individuale, prevista per martedì 24 febbraio, sia alla prova a squadre, in calendario giovedì 26 febbraio. In quest’ultima competizione farà squadra con i compagni azzurri Riccardo Cedrone, Ettore Leporati e Cristiano Sena, con l’obiettivo di portare l’Italia ai vertici continentali.

La convocazione rappresenta il coronamento di un percorso di crescita costruito nel tempo. Nella scorsa stagione lo spadista friulano era stato chiamato come riserva, in patria, sia ai Campionati Europei sia ai Mondiali Under 17. Un’esperienza che ha fatto da trampolino a un’annata straordinaria: conclusa la stagione 2024/2025 al numero uno del ranking Cadetti, l’allievo del maestro Fabrizio Floreani ha aperto il nuovo anno con una prestigiosa vittoria nella prima prova nazionale Giovani. Un risultato storico, il migliore mai ottenuto da un atleta del Club Scherma Lame Friulane nei suoi sessant’anni di attività.

Un successo che premia il lavoro quotidiano svolto in sala, l’impegno costante e la qualità tecnica raggiunta dall’atleta, ormai protagonista stabile del panorama schermistico nazionale.

Anche Paolo Menis nella delegazione azzurra.

Alla spedizione italiana in Georgia sarà presente anche un altro sandanielese: il capo delegazione azzurro sarà infatti Paolo Menis, consigliere federale e già presidente del Comitato Regionale FIS Friuli Venezia Giulia. Un’ulteriore testimonianza del forte legame tra il territorio friulano e la scherma di alto livello, pronta ora a farsi valere anche sul palcoscenico europeo.