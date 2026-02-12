Sicurezza, viabilità e progetti locali: tre nuovi incontri nei quartieri di Udine

Gli appuntamenti dei Consigli di Quartiere Partecipati di Udine.

Nei prossimi giorni sono in programma tre nuovi appuntamenti dei Consigli di Quartiere Partecipati di Udine, momenti di confronto e dialogo aperti ai cittadini sui temi della sicurezza, della viabilità e dei progetti in corso nei diversi rioni della città.

Si inizierà lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 18.30 con la riunione del Consiglio di Quartiere Partecipato n. 8 “Laipacco – San Gottardo”, che si terrà presso l’ex Scuola Deledda di via Laipacco 253. Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, l’incontro sarà dedicato in particolare al tema della sicurezza partecipata alla presenza dell’Assessora Rosi Toffano, con spazio anche agli interventi dei cittadini.

Martedì 17 febbraio 2026 alle ore 18.30 sarà invece la volta del Consiglio di Quartiere Partecipato n. 5 “Cussignacco – Paparotti”, convocato nella sala Criscuolo di via Veneto 164. Al centro della riunione vi saranno un aggiornamento e un confronto sui lavori effettuati in via Veneto e sulle problematiche legate alla viabilità del quartiere. All’incontro parteciperà l’assessore ai lavori pubblici, viabilità e verde pubblico, Ivano Marchiol.

Giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 18 si riunirà infine il Consiglio di Quartiere Partecipato n. 1 “Udine Centro”, presso la sala Scrosoppi della Parrocchia del Carmine in via Aquileia 81. La seduta prevede un approfondimento sulla sicurezza partecipata nel quartiere con il coordinatore e l’Assessora competente, oltre a un aggiornamento sulle attività e le iniziative dedicate alla sicurezza in città e un punto sullo stato di avanzamento del progetto “Quartiere in Movimento”.