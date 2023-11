Incidente tra due auto a San Giorgio di Nogaro.

Incidente tra auto nel pomeriggio di oggi 10 novembre, attorno alle 14: a San Giorgio di Nogaro, all’incrocio tra via Fermi e via Wassermann, in zona industriale, si sono scontrate due vetture ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

Il sinistro ha coinvolto una Opel Corsa, guidata da un uomo di Cervignano di 47 anni, che transitava su via Fermi verso la statale, e una Peugeot 308, guidata da un 48enne di Palmanova, che viaggiava su via Wassermann verso il centro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di San Giorgio di Nogaro per i rilievi. I due feriti sono stati portati uno all’ospedale di Palmanova e uno in quello di Udine.