L’incidente sulla statale 14 a San Giorgio.

Un incidente stradale si è verificato, questo pomeriggio, intorno alle 14.50, sulla statale 14, nel comune di San Giorgio di Nogaro. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto, guidata da una 59enne di Aiello del Friuli, finiva contro il veicolo condotto da un 69enne residente nel comune.

Subito sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano, che si sono occupati di mettere in sicurezza la strada dei soccorsi insieme al 118. La 59enne veniva trasportata all’ospedale di Palmanova non in gravi condizioni. I rilievi sono seguiti dai carabinieri della Compagnia di Latisana.

