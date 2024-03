L’Angelo del Castello di Udine in versione “dolce”.

Un simbolo di Udine diventa una scultura “dolce”: nella mattina di oggi, 4 marzo, infatti, l’organizzatore della manifestazione “Udine in cioccolato – CioccolatiAmo” giunta quest’anno alla XV edizione, Vincenzo Rovinelli di Flash Srl ha consegnato al vicesindaco e assessore comunale alle Attività produttive, Commercio, Turismo e Grandi eventi, Alessandro Venanzi, una speciale scultura realizzata dai Maestri cioccolatieri presenti alla fiera del cioccolato artigianale conclusasi ieri con successo in piazza Matteotti che riproduce il campanile della chiesa di Santa Maria di Castello di Udine con in cima la statua dell’Arcangelo Gabriele, l’Angelo del Castello.