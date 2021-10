L’incendio di un’auto in mattinata a Villanova del Judrio.

Attimi di panico questa mattina a Villanova del Judrio, frazione di San Giovanni al Natisone. Sulla strada statale, per cause in corso di accertamento, ha preso improvvisamente fuoco un’auto.

Il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare sulla strada statale, appena prima che le fiamme avvolgessero il veicolo. L’allarme è scattato immediatamente.

Sul posto sono accorsi per lo spegnimento i vigili del fuoco volontari di Cividale e quelli del comando di Gorizia. Nessun ferito dopo l’incendio, ma l’auto coinvolta è andata distrutta.

(Visited 687 times, 687 visits today)