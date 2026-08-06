Degustazioni, musica dal vivo e prodotti del territorio protagonisti della rassegna delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia

Tre appuntamenti animeranno giovedì 6 agosto il calendario de Le Notti del Vino in Friuli Venezia Giulia. La rassegna farà tappa a San Vito al Tagliamento, San Giovanni al Natisone e Latisana, con serate dedicate alle degustazioni di vini, alla gastronomia locale e all’intrattenimento musicale.

L’iniziativa rientra nel programma promosso dal Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Grazie a un progetto realizzato in collaborazione con l’Università di Udine, durante ogni serata ai partecipanti sarà inoltre proposto un questionario per raccogliere informazioni sul loro rapporto con il mondo del vino.

Le Notti del Vino sono sostenute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono Friuli Venezia Giulia e da Banca 360 FVG. La manifestazione si svolge in collaborazione con il Comitato regionale UNPLI FVG ed è patrocinata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, da ENIT, da Unidoc FVG e da ERT FVG.

San Vito al Tagliamento

A San Vito al Tagliamento l’appuntamento è in piazza del Popolo. Dalle 19 prenderanno il via le degustazioni negli stand delle cantine e le proposte gastronomiche.

Nella stessa fascia oraria, dalle 19 alle 21, si esibiranno i Club d’Heritage con la “Psychedelic Live Session”. Alle 21 spazio a “Tra Musica Stelle e Passi di Danza“, spettacolo a cura dell’Orchestra a fiati della Filarmonica Sanvitese con l’esibizione della Ginnastica Sanvitese.

La partecipazione costa 10 euro e comprende calice, porta-calice e assaggi presso gli stand delle cantine provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e non solo. Acquistando il calice all’ingresso sarà possibile degustare tutti i vini presenti negli stand.

San Giovanni al Natisone

Le Notti del Vino arriveranno anche a San Giovanni al Natisone con un appuntamento in programma dalle 20 a Villa De Brandis.

La serata proporrà abbinamenti gastronomici curati da Mi.Na – Laboratorio artigianale gastronomico, Pro San Giovanni con BBQ FriulPork e J&D Pub, insieme ai vini delle aziende Ronco del Gnemiz, Ronc Platât, G.A.F., Grillo Iole, Mavric, Confinis, Bucovaz, Slorenz, Azienda Agricola Livon, Vigne della Cerva, Vigne degli Olmi, Vignai da Duline, Alma Soul, Contumaz, Tenuta Stella, Movia, Azienda Agricola Orlando e Casasola.

Dalle 20.30 alle 22 l’intrattenimento musicale sarà affidato a Mely & The Moodies.

Il costo dell’ingresso è di 25 euro in prevendita presso il Bar Chiamalo come vuoi, mentre l’acquisto in serata sarà di 30 euro. Per informazioni è possibile contattare il numero 340 892 2914 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

Latisana

La Città del Vino di Latisana, insieme alla Pro Loco, propone due appuntamenti.

Il primo è in programma giovedì 6 agosto dalle 19.30 in piazza Indipendenza, con accompagnamento musicale di Roger Dj, degustazioni di vini delle aziende vitivinicole del territorio e proposte gastronomiche curate da aziende locali.

Il secondo appuntamento si terrà martedì 11 agosto ad Aprilia Marittima, nella Piazzetta Imbarcadero a ridosso della Darsena Centrale. Dalle 19.30 saranno proposte degustazioni di vini, specialità gastronomiche del territorio e l’accompagnamento musicale di Gianluca Nonis Dj. Alle 21 è in programma la finale regionale di “Miss Cinema FVG”.