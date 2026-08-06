I tre giovanissimi avevano allestito un banchetto della limonata, ma il loro sogno è durato solo pochi giorni.

Tre ragazzini, un banchetto di limonata e il sogno di acquistare un Piaggio Ciao. È la storia che nelle ultime ore sta facendo discutere Pradamano, dopo che l’iniziativa dei tre giovanissimi è stata interrotta in seguito alla segnalazione di un cittadino.



Gli amici, di età compresa tra i 13 e i 14 anni, avevano deciso di trascorrere una parte delle vacanze estive cercando di guadagnare il denaro necessario per comprare il motorino. Per riuscirci avevano preparato limonata, caffè e alcuni pasticcini da offrire ai passanti.

Il banchetto per realizzare il sogno del motorino

Secondo il racconto pubblicato sui social, i tre ragazzi si sarebbero svegliati anche alle 5 del mattino per preparare le bevande e organizzare il banchetto lungo una strada del paese.



Un’iniziativa che ricorda le bancarelle di limonata rese celebri da film e racconti americani, ma con un obiettivo ben preciso: mettere da parte qualche risparmio e acquistare il motorino senza chiedere direttamente i soldi ai genitori. Il progetto aveva ricevuto il sostegno di diversi residenti e passanti, che avevano apprezzato l’impegno e l’intraprendenza dimostrati dai tre adolescenti.

La segnalazione per la mancanza delle autorizzazioni

L’avventura sarebbe però durata soltanto pochi giorni. Un cittadino avrebbe infatti segnalato il banchetto perché privo delle autorizzazioni necessarie per la somministrazione di alimenti e bevande. La segnalazione avrebbe determinato l’intervento della polizia locale e l’interruzione dell’attività.



La vicenda ha immediatamente acceso il dibattito sui social. Sono numerose le persone che hanno sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e invocato maggiore buon senso. Nonostante la delusione, i tre amici non sembrano intenzionati ad abbandonare il loro sogno. Nel messaggio diffuso online hanno ringraziato tutte le persone che li avevano sostenuti, promettendo di cercare nuove iniziative per raccogliere il denaro necessario.