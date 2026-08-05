Incidente allo svincolo di Trebiciano, auto prende fuoco: conducente in ospedale

L’incidente questa sera lungo il Raccordo autostradale 13, allo svincolo di Trebiciano.

Un’auto è stata completamente distrutta da un incendio nella serata di oggi, mercoledì 5 agosto, lungo lo svincolo di Trebiciano del Raccordo autostradale 13, a Trieste. Il conducente, unico occupante del veicolo, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo ed è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti.

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 19. Secondo quanto ricostruito, mentre affrontava lo svincolo il conducente ha perso il controllo della vettura, che è finita contro la parete rocciosa senza coinvolgere altri mezzi. Dopo l’urto, l’automobile si è fermata al centro della carreggiata e ha preso fuoco. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, iniziando a propagarsi anche alle sterpaglie presenti lungo il margine della strada.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina. Al loro arrivo il conducente era già stato preso in carico dal personale sanitario, che lo ha accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.

I pompieri hanno utilizzato anche della schiuma antincendio per spegnere il rogo e impedire che le fiamme si estendessero a un’area più vasta di vegetazione. Una volta domato l’incendio, hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura e alla bonifica delle sterpaglie interessate dal fuoco.