Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 6 agosto

Il meteo in Friuli.

Giornata di caldo estremo quella prevista per giovedì 6 agosto in Friuli Venezia Giulia. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi in pianura, con valori fino a 10 gradi superiori alle medie del periodo. Nel pomeriggio aumenterà anche il rischio di temporali, soprattutto sulle zone montane.



Durante la notte e nelle prime ore del mattino il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Le temperature minime saranno comprese tra 20 e 23 gradi in pianura, mentre lungo la costa non scenderanno sotto i 26-28 gradi, con una notte particolarmente calda e afosa.



Dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità, in particolare sulle Alpi e sulle Prealpi, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali sparsi. Non è escluso che alcune celle temporalesche possano raggiungere anche qualche zona della pianura, pur in un contesto caratterizzato prevalentemente dal sole e dalle temperature molto elevate.



Il caldo sarà particolarmente intenso nelle ore centrali della giornata. In pianura le temperature massime saranno comprese tra 37 e 40 gradi, mentre sulla costa oscilleranno tra 32 e 35 gradi, con condizioni di afa accentuate dall’elevata umidità.