Incidente a San Giovanni.

Sarebbe una mancata precedenza la causa dell’incidente, avvenuto questa mattina, poco dopo le 9, in via Cascina Rinaldi, nel comune di San Giovanni al Natisone, quasi all’ingresso della frazione di Dolegnano.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale dell’Uti del Cividalese, a causa di una mancata precedenza, lo scooter, sul quale viaggiava un ragazzo della zona, è finito contro ad un’auto in transito.

Inevitabile la caduta dallo scooter per il motociclista, che ha riportato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. Soccorso dall’ambulanza del 118 è stato trasportato in ospedale.

(Visited 342 times, 342 visits today)