Il bimbo investito fuori scuola a San Pietro al Natisone.

Era appena uscito da scuola, quando è stato travolto da un’auto. Paura, nella mattinata di oggi, fuori da un istituto di San Pietro al Natisone, dove è stato investito un bimbo di 10 anni.

Al volante della vettura c’era una donna di 45 anni. Ha subito prestato soccorso. La centrale Sores Fvg ha inviato sul posto un’ambulanza.

Il bambino è stato portato in ospedale a Udine in codice giallo, ma non è in pericolo di vita.

