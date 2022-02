Allarme a San Pietro al Natisone, auto in fiamme minaccia un’abitazione

L’incendio a San Pietro al Natisone.

Incendio in un garage, questo pomeriggio, intorno alle 14, ubicato sotto un attività commerciale a San Pietro al Natisone. I vigili del fuoco del distaccamento di Cividale, giunti sul posto, hanno immediatamente estinto le fiamme che avevano coinvolto un’autovettura e alcuni materiali di varia natura presenti nel locale. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse al negozio soprastante a all’abitazione attigua. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.

(Visited 306 times, 306 visits today)