Il mercatino di Natale delle Valli del Natisone.

E’ stato inaugurato oggi a San Pietro al Natisone il tradizionale il mercatino di Natale delle Valli del Natisone. Sono oltre 100 gli artigiani locali dal Friuli e dalla vicina Slovenia presenti oggi e domani, dalle 10 alle 19.

“Il mio invito, ai cittadini del Friuli Venezia Giulia e delle regioni vicine, è quello di venire a San Pietro al Natisone e visitare il mercatino di Natale, magari acquistando un regalo ‘solidale’ che arricchisce lo spirito di chi lo fa e anche di chi lo riceve”, ha commentato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil.

Come ha sottolineato l’esponente della Giunta regionale dopo aver salutato i sindaci e le autorità presenti, “questa di oggi è un bella giornata in quanto si valorizzano la cultura, la storia e le tradizioni locali”. Anzil si è poi soffermato sul concetto di comunità legandolo a quello della solidarietà, in quanto “una comunità, sia religiosa che civile, è solidale per definizione e, non a caso, le comunità sono quelle che non lasciano mai nessuno indietro”.

“Quella di San Pietro – ha aggiunto il vicegovernatore – è una bella esperienza che ha saputo coinvolgere tutte le comunità del Natisone facendo crescere questo mercatino, declinando in chiave contemporanea la tradizione del passato e regalando ai tanti visitatori – ha concluso – un momento di autentica serenità”.

Il vicegovernatore Mario Anzil nel corso del suo intervento