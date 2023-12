I tassisti di Udine festeggiano 50 anni di attività al Castello

Festeggiamenti per i tassisti di Udine.

Centinaia di chilometri percorsi ogni giorno, decine di persone trasportate e tanta, tanta pazienza e amorevolezza verso il proprio lavoro che consente loro di avere sempre il sorriso sulle labbra e una buona parola per tutti.

Sono quaranta i tassisti attualmente attivi nella provincia di Udine e che giovedì 30 novembre di sono dati appuntamento alla Casa della contadinanza del castello di Udine per festeggiare il 50esimo anniversario dalla fondazione del “consorzio tra autisti di piazza a Udine”.

Rappresentati egregiamente dal Confartigianato, che ha preso parte alla serata, assieme alle autorità locali, ad alcuni membri della giunta comunale e al loro presidente Massimiliano De Vit. “Alla manifestazione eravamo presenti sia noi tassisti attualmente in attività, sia i nostri ex colleghi con i quali abbiamo mantenuto uno splendido rapporto” racconta Gianluca Zoratti, tassista quarantunenne che da undici anni esercita la professione, ereditata dal padre. “Quello del tassista – confida Zoratti – è un lavoro che deve piacerti in maniera viscerale per poterlo svolgere a lungo“.

Molte infatti le vessazioni alle quali spesso questa categoria è sottoposta, anche se non mancano le soddisfazioni e le piccole gratificazioni. “In questi anni mi è capitato di trasportare diversi personaggi famosi, da Tullio Solenghi, all’ attrice Nancy Brilli, per non parlare dei giocatori dell’Udinese, tutti sempre molto gentili ed educati ” spiega Gianluca. Un lavoro certamente non esente a periodi di forte stress, ma che, come tiene a precisare Zoratti “nella nostra città viene svolto in maniera corretta da tutti, senza alcuna rivalità“. La cerimonia ha avuto inizio alle 18,30 con un rinfresco, ed è proseguita ad oltranza, dove, a fine serata, i presenti hanno avuto modo di deliziare il palato con una fantastica torta a tema creata dalla pasticceria Bacchetti, gestita proprio da un ex collega.