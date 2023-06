Vandali nella parrocchia di San Pietro al Natisone.

Nell’ultimo mese, i vandali hanno preso di mira la parrocchia di San Pietro al Natisone con imbrattamenti e danneggiamenti. L’ultimo caso è stato scoperto stamattina e ha spinto il parroco, don Alessandro Fontaine, a sporgere denuncia presso la locale stazione dei carabinieri.

In queste settimane, infatti, ignoti hanno in più occasione provocato danni alla canonica, rompendo una panchina di ferro, i sanitari del bagno e alcuni giochi messi a disposizione della comunità. Sul muro della parrocchia di San Pietro Apostolo, inoltre, è stata disegnata con la carbonella una svastica. Il danno è stato quantificato in circa mille euro.