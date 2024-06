Era stato colpito da malore a pranzo con gli amici, muore a soli 39 anni

San Vito al Tagliamento piange la scomparsa di Andrea Leonarduzzi, morto al soli 39 anni.

Era stato colpito da un malore improvviso alla fine di maggio, durante un pranzo con amici: Andrea Leonarduzzi, per tutti “il Leo”, è morto lo scorso venerdì. Aveva solo 39 anni. Da quel giorno di maggio era ricoverato all’ospedale di Udine. Le sue condizioni di salute sono precipitate nei giorni scorsi, fino al tragico epilogo.

Andrea era conosciuto e benvoluto nell’intera comunità di San Vito al Tagliamento, dove era impegnato nel circolo Arci Cral. Lavorava in un mobilificio, ma era noto anche per aver suonato in diversi gruppi locali prima punk e poi metal. Suonava il basso, ed era un grande appassionato di musica, tanto da diventare anche un liutaio autodidatta.

L’altra sua grande passione, oltre alla musica, erano i motori. I funerali di Andrea Leonarduzzi si terranno oggi, lunedì 24 giugno, alle 17.30 presso la Casa funeraria Eredi Querin a San Vito al Tagliamento.