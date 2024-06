Muore a 27 anni nell’incidente di San Giorgio, operato il figlioletto di 4 anni

La tragedia di San Giorgio di Nogaro: operato il bimbo che era in auto con il padre, Max Macoratti, morto nello schianto.

E’ stato sottoposto a una delicata operazione alla testa il piccolo di 4 anni che era in auto con il padre, nel tragico incidente di San Giorgio di Nogaro che ha portato alla morte del 27enne Max Macoratti. E’ successo sabato sera, intorno alle 22.30, la strada provinciale 80 all’altezza del centro commerciale Acquazzurra.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto tra una Citroën C3 condotta da un cittadino residente a San Giorgio di Nogaro, classe 1997, accompagnato da un’altra persona residente a Porpetto, e l’auto, una Citrone Ds3, condotta da Macoratti, a bordo della quale c’erano anche il figlioletto di 4 anni e un’altra persona. L’urto è stato fatale per Macoratti, che è deceduto sul colpo. Il bambino e l’altro passeggero della Citroën Ds3 sono stati immediatamente trasportati in elicottero a Udine, mentre il conducente dell’altra auto è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Latisana.

Dalle prime ricostruzioni emergerebbe che una delle due auto sia uscita di strada, urtando un cordolo e finendo contro il secondo veicolo. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente e le condizioni dei soggetti coinvolti.