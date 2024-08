Incidente a San Vito al Tagliamento.

Brutto incidente nella mattinata di oggi in località Pissarelle, lungo la Sp1 che collega San Vito al Tagliamento ad Azzano Decimo. Un uomo, che viaggiava da solo a bordo di una Opel Agila, è uscito di strada mentre si dirigeva verso San Vito.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto ha deviato dalla carreggiata, non è chiaro se per un malore o altri motivi, e ha percorso alcuni metri a lato della strada prima di terminare la sua corsa contro una spalletta in cemento di accesso a un campo. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo rimasto incastrato all’interno del veicolo. I sanitari lo hanno elitrasportato in ospedale a Udine, dove è ricoverato in gravi condizioni. A causa dell’incidente, la strada è stata temporaneamente chiusa, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.