San Vito accende il Natale: si parte con Frankie hi-nrg e i Krampus

Eventi di Natale a San Vito: si parte con Frankie hi-nrg e i Krampus

Con il dj set gratuito di Frankie hi-nrg mc, figura iconica dell’hip hop italiano, i Krampus austriaci di St.Veit per la prima volta in città e il concerto di grande musica italiana degli Stereolive, prende il via il primo fine settimana di Incanto di Natale, nuova proposta per le Festività del Comune di San Vito al Tagliamento.

Dall’8 dicembre al 7 gennaio un programma ricco di “music, street food and joy” come recita lo slogan scelto per promuovere il progetto. Da non perdere anche la novità in piazzetta Stadthlon del Luna Park Xmas San Vito e i mercatini Voglia di Natale in castello.

Il programma.

Venerdì 8 dicembre dalle 8 alle 14 Mercato cittadino mentre in castello dalle 10 alle 19.30 Mercatini – Voglia di Natale con la Pro San Vito che dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 in corte Castello proporrà anche animazione per bambini con la Casetta di Babbo Natale.

Dalle 15 alle 17 Animazione per bambini itinerante in Piazza del Popolo con la Pro San Vito, come anche il concerto Roxy and Co in piazzetta Pescheria. Alle 17 apertura delle Casette di Natale mentre alle 21 ecco l’atteso dj set live a ingresso libero di Frankie hi-nrg mc – L’Altoparlante Giradischi in piazza del Popolo.

Sabato 9 dicembre dalle 10 alle 18 ci sarà il trenino natalizio lungo le vie del centro con la Pro San Vito come anche dalle 10 alle 19.30 Mercatini – Voglia di Natale in Castello. Sempre la Pro Loco propone dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 in corte Castello animazione per bambini con gonfiabili natalizi e giochi giganti in legno.

Dalle 15.30 alle 18 mascotte itineranti Babbo Natale e la sua Renna in piazza del Popolo. Alle 16 presentazione catalogo Palinsesti 2023 al teatro Arrigoni. Alle 16.30 concerto Teal Blue in Piazzetta Pescheria con la Pro San Vito. Alle 18 la Sfilata dei Krampus da St. Veit – Comune austriaco gemellato in centro storico. Alle 21 in piazza concerto gratuito Stereolive – 100% Stile Italiano.

Domenica 10 dicembre alle 10:00 e 16:30 il concerto itinerante della Filarmonica Sanvitese, mentre dalle 10 alle 18 trenino natalizio lungo le vie del centro con la Pro San Vito. Sempre la Pro Loco propone dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 in corte Castello animazione per bambini con Babbo Natale e il suo Elfo.

In centro storico Mercatini di Natale e in castello dalle 10 alle 19.30 Mercatini – Voglia di Natale. La Pro Loco propone anche fotografie natalizie per tutti dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18. Nel pomeriggio trampolieri itineranti dalle 15.30 alle 18 e animazione per bimbi alle 15.30 e 16.30, nonché concerto Supernova trio alle 16.30 in piazzetta Pescheria, sempre con la Pro Loco. Martedì 12 settembre alle 21 al teatro Arrigoni spettacolo teatrale Uno Nessuno Centomila con Enrico Lo Verso. Biglietti presso Ufficio IAT.

I numeri.

Sono 31 i giorni in cui saranno proposti un centinaio di appuntamenti tra musica, laboratori, mercatini, mostre, incontri, presepi e molto altro ancora. Sono invece 10 le casette dedicate a proposte enogastronomiche e associazioni locali, oltre a 3 truck food. Tre le aree dei festeggiamenti: piazza del Popolo, il Castello e piazza Stadthlon, zona quest’ultima dove la festa si allarga proprio a partire da quest’anno.

Street Food.

Le casette vedranno le eccellenze enogastronomiche del territorio con Arci Cral e birra Galassia; La Cucina delle Vecchie prigioni; Mater cucina naturale; Bar centrale Zoppola; Pit stop Energy; Stappo Matto; Birrificio Agrò; Frittelle da Zia Pina; La Casetta per Grandi e Piccini. In più tre Truck food con La Fornace San Paolo, Le21 Osteria itinerante e Panzarotti da Marcello. La decima casetta è stata riservata alle Associazioni del Sanvitese per raccontare le proprie attività. Senza dimenticare bar, ristoranti e negozi dei commercianti sanvitesi.