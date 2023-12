Le opere del Museo Archeologico prendono voce: ecco il progetto Anche le statue parlano

Al Museo Archeologico del Castello di Udine.

Nel pomeriggio di domenica 10 dicembre 2023 le opere del Museo Archeologico nel Castello di Udine prenderanno corpo e voce grazie al progetto Anche le statue parlano, ideato dall’A.C.CulturArti e realizzato con il contributo del Comune di Udine per “Il Natale in Città”.

Lo spettacolo in musica e parole nasce con l’intento di collegare passato e presente, archeologia e storia contemporanea. Si tratterà di un vero e proprio viaggio nel tempo: un percorso tra le opere più importanti del Museo, che si racconteranno attraverso la voce e le azioni sceniche degli attori Caterina Bernardi e Alessandro Maione, che hanno curato anche la regia dello spettacolo, e del cantautore Edoardo De Angelis, autore dei testi.

Nel corso del pomeriggio le suggestioni dei brani composti per l’occasione si intrecceranno con le spiegazioni archeologiche, in un dialogo tra i dati scientifici e le memorie dei personaggi storici e dei collezionisti che hanno contribuito a realizzare il museo udinese. Anche le statue parlano è un progetto innovativo che intende valorizzare in chiave accessibile e inclusiva le collezioni archeologiche, per far conoscere e apprezzare il patrimonio di storie custodito dalle diverse realtà museali, italiane ed estere, coinvolte nell’iniziativa.



Sono previsti tre turni di visita:

Ore 14.00 (1° gruppo)

Ore 15.15 (2° gruppo)

Ore 16.30 (3° gruppo)

L’evento è incluso nel biglietto di ingresso al Museo.

I posti per le visite guidate teatralizzate sono limitati e sono prenotabili al seguente link: bit.ly/udine