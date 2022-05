Un tavolo con la Soprintendenza per sistemare la strada provinciale 21

Sul tavolo l’allargamento della strada provinciale SP21.

Un tavolo per fare il punto sull’allargamento della strada provinciale sp21: giovedì 26 maggio, su iniziativa del Comune di Fiume Veneto e Friuli Venezia Giulia Strade spa, si è tenuto un incontro tra il sndaco Jessica Canton, il vicesindaco Roberto Corai, Paolo Tassan Zanin e Luca Vittori di FVG Strade e Simonetta Bonomi, Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia dell’ufficio staccato di Udine.

Si è discusso sullo stato di avanzamento dell’allargamento della strada provinciale 21, che interessa i comuni di Fiume Veneto, Chions, San Vito al Tagliamento, con specifico riferimento alle prescrizioni per la tutela di tre ponticelli sull’attuale tracciato, in particolare per quanto riguarda il Rio Beverella in località Rivatte di Bannia.

“Abbiamo voluto questo incontro – dichiara Jessica Canton – con l’obiettivo di far sedere allo stesso tavolo Soprintendenza e FVG Strade, per discutere di soluzioni che possano consentire sia di tutelare il patrimonio storico, sia di permettere il proseguimento dell’opera di allargamento della strada ex-provinciale. L’esito è stato molto positivo: i tecnici di FVG Strade si sono assunti l’impegno di formulare delle soluzioni concrete entro il mese di agosto, in seguito alle quali la Soprintendenza procederà in breve tempo con l’istruttoria ed approdo in commissione regionale per il via libera definitivo.

Siamo soddisfatti per aver promosso un tavolo di lavoro che si è rivelato importante per sbloccare una situazione che negli ultimi mesi sembrava arenata, a dimostrazione che quando ci si confronta nel merito, le soluzioni si possono sempre trovare.

Dispiace registrare che, alle tantissime chiacchiere e strumentalizzazioni degli scorsi mesi da parte di taluni, probabilmente in campagna elettorale costante, non sia seguito alcun fatto concreto. Le uniche vere iniziative politiche di questi ultimi anni – conclude Canton –, sia per l’allargamento della SP21 che per la realizzazione della rotatoria con via Michelangelo, rimangono solo quelle promosse dal Comune di Fiume Veneto e dall’assessore Regionale Pizzimenti”.

