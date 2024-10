Frontale tra due auto sulla regionale, un ferito elitrasportato in ospedale

Incidente a San Vito di Fagagna.

Incidente stradale attorno alle 21.30 di ieri, lunedì 30 settembre, lungo la strada regionale 464 a Silvella di San Vito di Fagagna: secondo le prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate frontalmente e nell’impatto è rimasta coinvolta una terza vettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Daniele, i sanitari del 118 con l’elisoccorso e i carabinieri per i rilievi. Una ragazza è stata elitrasportata in pronto soccorso per accertamenti; le altre persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi.