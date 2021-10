La tragedia a Santa Maria La Longa.

È finito con l’auto nel canale a bordo strada, poco prima di un ponticello in località Santo Stefano Udinese, lungo la regionale 352, nel comune di Santa Maria La Longa. Il veicolo ha preso fuoco e non è riuscito piú ad uscire. Quando i vigili del fuoco di Udine sono arrivati sul posto, questa mattina, poco dopo le 4, per il giovane, che dalle prime informazioni sarebbe un 24enne di Bagnaria Arsa, non c’era piú nulla da fare. Era morto carbonizzato nella sua macchina in fiamme.

Una tragedia orribile, sulla quale stanno cercando di fare ora chiarezza i carabinieri di Torviscosa. Potrebbe essere stata una disattenzione ad aver fatto perdere il controllo dell’auto al giovane, questa mattina, che è caduta di lato nel canale a bordo strada. Il veicolo ha, quindi, preso fuoco ed il giovane non è piú riuscito ad uscire, morendo all’interno.

