L’arresto per droga di un 45enne a Colloredo di Monte Albano.

Gli trovano in casa una vera e propria serra dedicata alla coltivazione degli stupefacenti. Inevitabili, per lui, i guai. I carabinieri della Sezione operativa del comando Compagnia di Udine, al termine di riscontri investigativi, hanno arrestato in flagranza di reato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 45enne residente a Colloredo di Monte Albano, già gravato da precedenti di polizia.

L’uomo, infatti, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita su decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Udine, è stato trovato in possesso di complessivi 4,1 chilogrammi di “cannabis indica”, suddivisa in 71 vasetti di vetro del tipo normalmente utilizzato per conservare il miele (il vasellame era tra l’altro custodito all’interno di alcune arnie per apicoltura), nonché di 33 piante di marijuana dell’altezza media di 2 metri e di un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

L’attività è stata l’esito delle risultanze emerse nel corso di prolungate indagini condotte dai carabinieri anche mediante servizi di osservazione e controllo. Lo stupefacente e il bilancino rinvenuti sono stati posti sotto sequestro, mentre il soggetto arrestato è stato portato nella Casa circondariale di Udine a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Visited 274 times, 274 visits today)