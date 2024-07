Scontro con il camion dei rifiuti, un ferito incastrato tra le lamiere

Incidente intorno alle 13 lungo la regionale 352 a Santa Maria la Longa

Scontro tra un autocarro e un camion compattatore, intorno alle 13, lungo la strada regionale 352 a Santa Maria la Longa, nella frazione di Santo Stefano Udinese. In seguito al violento impatto, il conducente del furgone è rimasto incastrato nell’abitacolo, mentre una seconda persona è rimasta ferita in modo meno serio.

Sul posto, dopo la chiamata al 112, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, supportata da un furgone polisoccorso giunto dalla sede centrale di Udine, il personale sanitario, con ambulanza ed elisoccorso, e i Carabinieri.

I pompieri, dopo le prime operazioni di messa in sicurezza, hanno dovuto far ricorso a cesoie, divaricatore e martinetto idraulico per creare un varco tra le lamiere ed estrarre dall’abitacolo del furgone il ferito intrappolato, che è poi stato preso in carico dai sanitari e trasportato in elicottero all’ospedale di Trieste.

L’altra persona coinvolta ha riportato conseguenze meno serie ed è stata accompagnata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza.

Terminato il soccorso ai feriti, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area del sinistro, le cui cause sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.