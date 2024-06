Sbagliano sentiero e restano bloccati a Sella Dragone, soccorsi 2 giovani escursionisti

I due erano rimasti bloccati nei pressi di Sella Dragone, sopra Sappada.

Pomeriggio di lavoro per il Soccorso Alpino che è intervenuto sia nella zona di Sappada (dove due escursionisti erano rimasti bloccati nei pressi di Sella Dragone) sia sul Monte Lussari. Per quanto riguarda il primo caso, la stazione di Sappada del Cnsas è intervenuta tra le 13.30 e le 14.30 circa sul Monte Terza Piccola assieme all’elicottero della Protezione Civile per soccorrere due giovani escursionisti, una ragazza ventiquattrenne di Udine e un ragazzo venticinquenne di Dolo che sono rimasti bloccati nei pressi di Sella Dragone.

I due giovani erano partiti da Sappada e volevano raggiungere Passo della Digola ma hanno sbagliato un tratto del percorso trovandosi su terreni ripidi in difficoltà. Dal momento che per raggiungerli via terra ci sarebbero volute più di due ore e siccome si stava avvicinando il temporale, i soccorritori han deciso di operare con l’aiuto dell’elicottero. Tre soccorritori sono stati imbarcati e portati in quota, hanno accompagnato i due giovani in un punto comodo all’imbarco e li hanno portati a valle. Allegate una immagine del.posto e la mappa.

A Tarvisio ci sono stati due interventi: tra le14 e le 17 la stazione di Cave del Predil ha soccorso un ciclista di nazionalità slovena caduto sul Monte Lussari e una donna che si era persa, sempre salendo al Lussari. Il ciclista ha subito un trauma facciale ed è stato portato a Udine in elisoccorso. La donna è stata raggiunta e accompagnata. Sul posto anche la Guardia di Finanza.