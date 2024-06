I contributi a sostegno degli affitti a Udine aumentano.

Il Comune di Udine con una delibera nell’ultima giunta comunale ha approvato un sostanzioso incremento del fondo dedicato agli affitti, per far fronte sia all’aumento delle domande sia per la decisione di corrispondere un contributo maggiore a sostegno delle famiglie che affrontano difficoltà economiche nel pagamento dei canoni di locazione.

Considerate le gravi problematiche abitative che affliggono il territorio comunale, la Giunta ha ritenuto necessario partecipare all’incremento delle risorse disponibili per il Fondo Affitti 2024. E’ stato così deciso, per la prima volta dopo diversi anni, di stanziare una quota comunale pari al 10% del fabbisogno comunicato alla Regione FVG.

L’investimento comunale corrisponde a 458.393,33 euro. Questo intervento permetterà di beneficiare dell’assegnazione di ulteriori risorse regionali, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale. Piazza Unità infatti “premia” i Comuni che contribuiscono alla spesa, corrispondendo a questi il 25% dello stanziamento complessivo dedicato al fondo affitti.

Sono 1.614 cittadini che hanno presentato la domanda con i corretti requisiti, per un fabbisogno complessivo delle domande di 4 milioni e mezzo di euro. Grazie allo stanziamento del Comune i beneficiari vedranno aumentare il proprio contributo di circa 200 euro rispetto alla quota che avrebbero percepito in assenza di un impegno diretto da parte del Comune.

L’assessore alla Salute Stefano Gasparin commenta la decisione del Comune: “Ancora una volta l’amministrazione dimostra il suo impegno nel sostenere i cittadini più vulnerabili, garantendo un aiuto concreto per il pagamento dei canoni di locazione. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella lotta contro le difficoltà abitative e nel promuovere il benessere della comunità”.