Disegnano un fallo gigante sul lago d’Olbe ghiacciato

Un fallo gigante sul lago d’Olbe.

I turisti che domenica 22 maggio hanno deciso di fare visita al lago d’Olbe a Sappada, sono rimasti basiti. L’immagine raffigurata sulla lastra di ghiaccio che ricopre il lago ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione: una chiara rappresentazione delle parti intime maschili.

L’indignazione, per il gesto compiuto probabilmente da qualcuno che avrebbe voluto risvegliare l’umorismo della gente, ma che chiaramente non è riuscito nel suo intento, ha fatto sì che molte persone, si siano allontanate dal posto, per incamminarsi nei sentieri limitrofi che costeggiano le montagne.

“Questa mattina, io, mia moglie e mio figlio quattordicenne, siamo partiti da Nimis, per raggiungere questo incantevole posto. Era la prima volta che avevamo l’opportunità di visitare questi luoghi, così rinomati. Prima di arrivare al lago, si deve percorrere un sentiero, che porta ad una collinetta, sulla quale sorge una piccola chiesetta. Saranno circa dieci metri al di sopra del livello del lago, per cui, dall’alto, l’immagine è subito saltata all’occhio in modo nitido a tutte le persone presenti in quel momento”, racconta, ancora incredulo, D.F., uno dei testimoni che ha fotografato questa assurda opera d’arte. Oltretutto, stiamo parlando di circa 100 metri, da una sponda all’altra, quindi sarebbe stato impossibile non notarla.

“Ho ripreso con il drone le immagini dall’alto, ed ho notato che la lastra di ghiaccio è in procinto di sciogliersi, quindi, deduco che questo discutibile disegno sia stato fatto quando la lastra era ancora parecchio spessa, a mio avviso, più di due mesi fa”, continua l’uomo. Decine di turisti presenti sul posto, che non hanno per nulla gradito questa sciocca trovata, ma che, di sicuro, non desisteranno per questo nel continuare ad organizzare escursioni e gite in mezzo alla natura con la propria famiglia.

