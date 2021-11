A lezione di pronto intervento a Sappada.

Si è svolto a Sappada il quarto corso di formazione per l’uso del defibrillatore e il primo intervento in caso di emorragia messo a disposizione da PrimaCassa con il supporto dei formatori del Soccorso Alpino e dell’Associazione medico sportiva italiana sotto il coordinamento di Sores, centrale operativa del Fvg.

Numerosa la partecipazione, 36 presenti, espressione dei maestri di sci di Sappada, delle squadre del Soccorso alpino, anche di Forni Avoltri, e delle associazioni sportive. Presenti anche operatori economici del paese.

Al termine del corso di formazione si è svolta alla presenza dei presenti la consegna di due zaini contenenti gli strumenti di pronto intervento, defibrillatore, adrenalina e Kit emorragia. Il primo zaino è stato consegnato al direttore della scuola sci di Sappada e sarà posizionato presso la sede in centro paese, il secondo ai gestori del rifugio Alle Sorgenti del Piave che custodirà lo zaino in rifugio nel periodo estivo mentre nel periodo invernale sarà posizionato presso la sede della scuola di Sci sui campi scuola. I gestori del rifugio hanno partecipato anche al corso di formazione come numerosi maestri della scuola di sci.

