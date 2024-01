Sappada si colora di rosa: lo spettacolo a 100 giorni dal Giro d’Italia

Sappada si è vestita di rosa e si prepara al Giro d’Italia.

A 100 giorni dalla partenza del Giro d’Italia Sappada si è vestita di rosa. Il maestoso Monte Siera e uno scorcio dell’antica Borgata Kratten ieri sera erano colorate di rosa, in onore ad uno dei più importanti eventi ciclistici al mondo che toccherà il 24 maggio prossimo anche la località montana con l’arrivo della tappa Mortegliano-Sappada.

Per circa un’ora, dalle 19 alle 20, i più fortunati hanno potuto ammirare lo splendore di due suggestivi scorci del paese illuminati di rosa. E proprio in quel momento, in Borgata Kratten, giungevano, trasportate a bordo di un camion, 2 mucche e una vitellina, i nuovi arrivi della stalla di Marco e Cristian sfilando sotto i riflettori rosa mentre percorrevano la strada verso la loro nuova dimora. La vitellina è stata subito ribattezzata Pink.

Intanto la località si prepara per l’evento del 24 e tutto ciò che lo precederà a partire dalla notte rosa, il 23 maggio per la quale il comitato organizzatore annuncia un’iniziativa unica e appassionante di cui però non svela ancora nulla. “Sappada è in fermento per accogliere al meglio la tappa del Giro d’italia. E’ per noi un evento di straordinaria importanza – dichiara il sindaco Manuel Piller Hoffer – che siamo certi sarà in grado di dare nuovi impulsi turistici alla nostra località”