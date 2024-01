Le grotte di Pradis protagoniste su Italia 1 con Roberto Giacobbo

Le gotte di Pradis a Freedom.

Ci saranno anche le grotte di Pradis tra i protagonisti della prossima puntata di “Freedom, Oltre il confine”, il programma condotto da Roberto Giacobbo che andrà in onda lunedì 29 gennaio in prima serata su Italia 1.

Le riprese per questa straordinaria puntata sono state effettuate lo scorso ottobre, e i telespettatori potranno vivere l’emozione di esplorare l’Orrido di Pradis, una fessura naturale che, ha ospitato antichi uomini per migliaia di anni. Si parlerà anche della scoperta legata a un dente, che ha aperto le porte a una storia che si snoda per oltre 13.000 anni nel passato.

La squadra di Freedom Track si sposterà tra spaccature, grotte, ponti e discese che, in passato, hanno destato timore in coloro che le hanno attraversate. Le Grotte Verdi di Pradis si rivelano così un luogo ricco di enigmi da svelare, un palcoscenico perfetto per la capacità di Giacobbo di condurre gli spettatori in un viaggio nel tempo.

La puntata di Freedom, Oltre il confine, toccherà anche altri luoghi misteriosi e affascinanti. Le cave di Candoglia sveleranno l’origine del marmo che da sempre riveste in modo esclusivo il Duomo di Milano. Si farà tappa anche in Portogallo, alla ricerca delle misteriose origini della città di Lisbona, e in Sardegna, sull’Isola dell’Asinara, per scoprire la storia dell’Alcatraz italiana. Infine le telecamere si sposteranno sulla cupola del Pantheon, nel cuore di Roma