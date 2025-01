Sappada sul podio dei borghi sciistici più cercati online.

Sappada conquista la terza posizione tra i 25 borghi sciistici più cercati online. Lo rivela lo studio “Borghi italiani online (Edizione 2024)” realizzato da Moveo, il magazine di viaggi e mobilità di Telepass. L’approfondimento svelato che tra i borghi italiani più cercati nel 2023, ben 25 sono anche località sciistiche.

A guidare la classifica è Subiaco, nel Lazio, con 66.000 ricerche: un borgo noto per la sua storia e le bellezze naturali, che affascina gli appassionati di sci e cultura. Segue Vipiteno, gioiello del Trentino-Alto Adige, con 58.600 ricerche. La medaglia di bronzo va dunque a Sappada con oltre 32mila ricerche, che si conferma come una meta tra le più gettonate tra i borghi di montagna.

Regioni protagoniste: il Trentino Alto-Adige al primo posto

Tra le regioni italiane, il Trentino Alto-Adige emerge come la più ricercata, con ben 8 borghi in classifica, seguito dall’Abruzzo con 5 e dalla Valle d’Aosta con 3. La provincia di Trento si distingue ulteriormente con un volume di 43.300 ricerche totali, confermando il suo ruolo di punta nel turismo montano.

Con 12 borghi che superano le 10mila ricerche sul web, questo studio sottolinea come il fascino delle piccole località italiane, unite alla possibilità di praticare sport come lo sci, sia un elemento vincente. Per il 2024, la sfida sarà quella di valorizzare ulteriormente questi luoghi, garantendo un turismo sostenibile che ne preservi la bellezza e l’unicità.