Lo spettacolo dei droni per il Capodanno di Gorizia.

Anche Gorizia si è vestita a festa per salutare l’arrivo del nuovo anno in cui sarà protagonista come Capitale europea della cultura, insieme a Nova Gorica. Migliaia di persone in Piazza Vittoria, pronte a brindare e ad immergersi nell’atmosfera di Go2025.

Con il tradizionale conto alla rovescia e un brindisi, cittadini e i visitatori hanno dato il benvenuto al nuovo anno, quello di Go2025. Il momento più emozionante della serata è stato lo spettacolo inedito dei droni, che poco prima della mezzanotte hanno illuminato i cieli sopra il castello con un tripudio di grafiche luminose e immagini personalizzate per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Con u

La serata, ricca di iniziative, ha offerto musica dal vivo, una pista di pattinaggio, casette enogastronomiche e attrazioni pensate per intrattenere anche le famiglie, creando un’atmosfera di festa e condivisione.