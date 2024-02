Un uomo è stato trovato caduto nella neve a Sappada.

A Sappada un uomo è stato trovato caduto sulla neve, non è chiaro se per un incidente o un malore. Il Sores del Fvg ha inoltrato la chiamata alla centrale operativa del Suem118 di Pieve di Cadore, con richiesta di supporto per un intervento concomitante sullo Zoncolan.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico dell’elisoccorso “Falco” del vicino Veneto e trasportato in un ospedale della regione confinante in condizioni piuttosto serie. È stata inviata anche l’ambulanza proveniente da Rigolato. Sul posto il soccorso piste.

Quasi nello stesso momento, un’altra persona è stata soccorsa dopo una caduta sulla neve sul Monte Zoncolan. Dopo la chiamata alla centrale operativa di primo livello del Nue112, la Sores ha inviato sul posto l’elisoccorso del Fvg che l’ha trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile, non ha mai perso i sensi.