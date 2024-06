Furto messo a segno a Sedegliano.

I ladri hanno messo a segno un furto in una casa di Sedegliano. Nel corso della notte tra il 23 e il 24 giugno, approfittando dell’assenza del proprietario, un friulano di 58 anni, ignoti sono entrati nell’abitazione dopo aver forzato un infisso e hanno portato via soldi, oro e gioielli per un bottino da 18mila euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Codroipo.