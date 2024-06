Domenica 30 giugno 2024 il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie organizza il tradizionale appuntamento della Festa della Miniera del Resartico. Si tratta di un evento che vuole mettere in luce una delle caratteristiche più peculiari dell’area protetta, rappresentata dallo straordinario patrimonio geologico, naturalistico e storico della Valle del Resartico, lungo il versante settentrionale del Monte Plauris.

Qui dalla fine dell’ottocento fino ai primi anni cinquanta, nella miniera accessibile dal borgo minerario a 900 m slm si estraevano gli scisti bituminosi, un minerale bruno, leggero e di facile infiammabilità. Portato a valle, a Resiutta, veniva distillato per estrarne olii minerali pesanti. Proprio quell’olio fu il combustibile per la prima illuminazione pubblica della città di Udine. La trasformazione permetteva anche di ottenere l’ittiolo, prodotto per uso farmaceutico. L’attività estrattiva fu per oltre un secolo una delle principali fonti di reddito per gli abitanti di Resiutta.

Proprio per questo motivo l’Ente parco in collaborazione con l’amministrazione comunale ha voluto negli ultimi anni dare visibilità a questa realtà realizzando una serie di interventi che hanno portato alla sistemazione della sentieristica di accesso, alla costruzione di un ricovero montano presso il borgo minerario, all’apertura al pubblico di un tratto di miniera ed alla realizzazione di una specifica e ricca esposizione permanente presso le ex scuole di Resiutta.

Tutti questi interventi saranno toccati dall’escursione guidata gratuita che partirà alle 9.00 dalla sede della Mostra della Miniera a Resiutta e percorrerà la valle del Rio Resartico per arrivare verso le 12.00 al borgo minerario. Lungo il percorso verranno illustrati gli aspetti naturalistici e storico – culturali più significativi della valle e dell’intero Parco.

Alle 12.30 è previsto l’incontro conviviale per tutti i partecipanti che successivamente potranno entrare nella galleria principale della miniera, dove avranno la possibilità di toccare con mano le venature bituminose e comprendere il duro lavoro svolto in passato dai minatori. Per partecipare all’escursione, della durata di 5/6 ore, è necessario prenotarsi entro le 16.00 di venerdì 28 giugno 2024. Informazioni posse essere richieste allo 0433 53534 ed alla mail info@parcoprealpigiulie.it.