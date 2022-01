L’incendio a Rivis di Sedegliano.

Una parte della casa, fortunatamente quella disabitata, è stata completamente distrutta dalle fiamme. L’altra, nella quale vive una famiglia, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme prima dell’irreparabile. Un grosso incendio si è sviluppato questa mattina, intorno alle 5:30, nella frazione Rivis di Sedegliano.

Le fiamme si sono propagante velocissimamente avvolgendo il fabbricato. Si sono vissuti veri attimi di terrore, con la via che è stata chiusa e gli occupanti fatti sgomberare. Sul posto stanno operando da questa mattina le squadre di vigili del fuoco di Udine e i volontari di Codroipo e San Daniele. In base alle prime informazioni non risultano feriti.

